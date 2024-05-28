Застосування Україною західної зброї по цілях у РФ - питання компетенції держави-постачальника, заявив Боррель

Дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ зброєю тієї чи іншої західної країни - це питання компетенції відповідної держави, заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Йдеться про очевидно справедливу дію з погляду міжнародного права, якщо такий захід застосовується пропорційно. Але, звісно, є рішення, які кожна держава-член має брати на себе", - сказав Боррель у вівторок на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони.

Він повідомив, що міністри оборони країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС обговорювали можливість зняття обмежень на завдання Україною ударів західною зброєю по цілях на території РФ. За його словами, відмова від обмежень на таке використання західної зброї зустрічає згоду серед міністрів.

"Але в цьому випадку йдеться про компетенцію і рішення конкретної держави-члена. Ніхто не може зобов'язати державу-члена зняти ці обмеження для зброї, яку вона поставила Україні", - продовжив глава європейської дипломатії.

Кілька тижнів тому, нагадав він, деякі держави-члени вважали, що неприпустимо дозволяти бити по цілях на російській території. Тепер, вважає Боррель, їхнє ставлення змінилося, але "ніхто не може зобов'язати їх діяти у той чи інший спосіб".

Відповідаючи на запитання, глава дипломатії ЄС сказав, що не може назвати кількість країн, які поставили зброю Україні, які вже згодні на використання цієї зброї для завдання ударів за межами України.

"Одні ясно заявили, що зняли ці обмеження. Інші висловилися про це не так чітко. Є й ті, які кажуть, що їм ще потрібно подумати. (...) Держави-члени мають різні підходи. Я знаю, що деякі твердо проти цього і є інші, хто за. Я не можу вам сказати, на чиєму боці більшість. Але в будь-якому разі це не питання компетенції Європейського Союзу. Ніхто не може перешкодити державі-члену поставити Україні зброю і дозволити українцям використовувати цю зброю для ударів по цілях за межами їхньої території", - пояснив Боррель.

Він резюмував, що "жодна країна не повинна турбуватися", що Брюссель буде "примушувати до чогось, чого вона не хоче".