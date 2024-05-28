Україна повністю відновила 512 зруйнованих від початку війни медзакладів

Україна повністю або частково відновила 869 медзакладів, які були зруйновані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, з них 512 відновлені повністю, ще 357 - частково.

Нагадується, що від початку воєнних дій унаслідок обстрілів і нападів в Україні пошкоджено 1604 об'єкти в медзакладах, ще 211 знищені повністю і відновленню не підлягають.

Крім того, як зазначається в повідомленні, за цей період Росія пошкодила 165 автомобілів швидкої допомоги, знищила 261 і викрала 125.