Російські війська за добу 303 рази вдарили по восьми населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Російські окупанти за добу 303 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 8 населених пунктів, повідомив у вівторок вранці голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 303 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

За словами Федорова, ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці, 117 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Верхню Терсу.

Також 6 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку і Малинівку, 179 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Левадного, Малинівки і Нестерянки.

Крім того, надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.