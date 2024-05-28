Росіяни 23 рази обстріляли вісім громад у Сумській області

Російські окупанти 23 рази обстріляли Сумську область протягом понеділка, під ворожим вогнем опинилися жителі восьми громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Хотинська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Великописарівська громади", - повідомили в ОВА.

Так, за інформацією ОВА, по Білопільській громаді завдано обстріл з артилерії (8 вибухів), росіяни били з БПЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

У Хотинській громаді було завдано обстрілів з артилерії (6 вибухів) і мінометів (2 вибухи).

По Шалигинській громаді ворог скинув 5 мін і завдав артилерійських обстрілів (7 вибухів).

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометні (3 вибухи) та артилерійські (14 вибухів) обстріли.

Великописарівська громада: ворог гатив із мінометів (16 вибухів), завдано удару з БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи).

Під мінометним вогнем були Юнаківська (11 вибухів) та Есманська (7 вибухів) громади.

Артилерійського обстрілу зазнала Краснопільська громада, зафіксовано 6 вибухів. Також ворогом було здійснено обстріл зі стрілецької зброї.