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00:21 28.05.2024

Українська авіація і ракетні війська завдали удару по 24 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація і ракетні війська завдали удару по 24 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ завдали від початку поточної доби ударів по 24 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

"Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії від початку поточної доби завдано уражень по 24 районах зосередження особового складу та двох артилерійських системах", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 23:00 понеділка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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