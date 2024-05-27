Стефанчук сподівається на участь Аргентини в Глобальному Саміті миру

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що Аргентина візьме участь у Глобальному Саміті миру на найвищому рівні у Швейцарії.

"Провів розмову у форматі відеоконференції із головою Палати депутатів Національного Конгресу Аргентинської Республіки Мартіном Менемом. У фокусі уваги - Формула миру президента України Володимира Зеленського. Подякував за приєднання Аргентини до реалізації таких пунктів Формули миру, як відновлення територіальної цілісності України й радіаційна та ядерна безпека. Сподіваюся на активну участь країни в імплементації зазначених пунктів формули. Розраховую також, що Аргентина дієво приєднається до втілення Формули миру й візьме участь у Глобальному Саміті миру на найвищому рівні", - написав Стефанчук у фейсбуці в понеділок.

За його словами, під час розмови сторони багато уваги приділили безпековій ситуації.

"Обговорили важливість приєднання Аргентини до міжнародної коаліції зі сприяння поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених російською федерацією. Сподіваюсь на схвалення парламентом Аргентини внесеної групою депутатів декларації щодо приєднання до зазначеної міжнародної коаліції", - зазначив Стефанчук.

Стефанчук також розповів, що запросив аргентинського колегу відвідати Україну з візитом.