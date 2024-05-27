Події

20:43 27.05.2024

Стефанчук сподівається на участь Аргентини в Глобальному Саміті миру

1 хв читати
Стефанчук сподівається на участь Аргентини в Глобальному Саміті миру

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що Аргентина візьме участь у Глобальному Саміті миру на найвищому рівні у Швейцарії.

"Провів розмову у форматі відеоконференції із головою Палати депутатів Національного Конгресу Аргентинської Республіки Мартіном Менемом. У фокусі уваги - Формула миру президента України Володимира Зеленського. Подякував за приєднання Аргентини до реалізації таких пунктів Формули миру, як відновлення територіальної цілісності України й радіаційна та ядерна безпека. Сподіваюся на активну участь країни в імплементації зазначених пунктів формули. Розраховую також, що Аргентина дієво приєднається до втілення Формули миру й візьме участь у Глобальному Саміті миру на найвищому рівні", - написав Стефанчук у фейсбуці в понеділок.

За його словами, під час розмови сторони багато уваги приділили безпековій ситуації.

"Обговорили важливість приєднання Аргентини до міжнародної коаліції зі сприяння поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених російською федерацією. Сподіваюсь на схвалення парламентом Аргентини внесеної групою депутатів декларації щодо приєднання до зазначеної міжнародної коаліції", - зазначив Стефанчук.

Стефанчук також розповів, що запросив аргентинського колегу відвідати Україну з візитом.

 

Теги: #парламент #аргентина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:35 26.05.2024
Аргентина має намір приєднатися до коаліції для повернення українських дітей із Росії

Аргентина має намір приєднатися до коаліції для повернення українських дітей із Росії

23:47 24.05.2024
Кондратюк позитивно оцінює результати візиту маршалка Сенату Польщі

Кондратюк позитивно оцінює результати візиту маршалка Сенату Польщі

18:41 17.05.2024
У Хорватії почав роботу новообраний парламент, спікером обрано Гордана Яндроковича, який підтримує Україну

У Хорватії почав роботу новообраний парламент, спікером обрано Гордана Яндроковича, який підтримує Україну

07:46 14.05.2024
Україна та Сербія обговорили посилення парламентської співпраці

Україна та Сербія обговорили посилення парламентської співпраці

19:39 12.05.2024
Президент Грузії запропонувала відкласти дату набуття чинності закону про "іноагентів"

Президент Грузії запропонувала відкласти дату набуття чинності закону про "іноагентів"

06:26 11.05.2024
У Буенос-Айресі зіткнулися два поїзди, постраждало близько 60 осіб

У Буенос-Айресі зіткнулися два поїзди, постраждало близько 60 осіб

19:22 08.05.2024
Єврейська конфедерація України закликала Верховну Раду визнати ХАМАС терористичною організацією

Єврейська конфедерація України закликала Верховну Раду визнати ХАМАС терористичною організацією

17:00 21.04.2024
В Києві відсвяткували всесвітній день мальбека

В Києві відсвяткували всесвітній день мальбека

13:12 01.02.2024
В Аргентині затримано сина російського олігарха Чуркіна, який обманом намагався зберегти бізнес в Україні - ДБР

В Аргентині затримано сина російського олігарха Чуркіна, який обманом намагався зберегти бізнес в Україні - ДБР

04:41 04.01.2024
Аргентина наполягає на переговорах із Лондоном щодо Фолклендів

Аргентина наполягає на переговорах із Лондоном щодо Фолклендів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з главами палат і фракцій парламенту Іспанії

"Укренерго" на вівторок уперше за два тижні дії графіків відключень не прогнозує їх на будній день

Генштаб ЗС України: Найбільша інтенсивність боїв зберігається на покровському та харківському напрямках

Сирський: Я вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати наші навчальні центри

Зеленський про війну на Близькому Сході: Ми підтримуємо політику двох держав

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з главами палат і фракцій парламенту Іспанії

У Харкові окупанти завдали авіаудару по двох підприємствах, які виробляли солодощі та сільгосптехніку

Генштаб ЗС України: Від початку доби загальна кількість атак російських військ на всій лінії фронту наблизилася до 80

83 керовані авіабомби скинув ворог за добу на сході України

Президента України очікують у Португалії у вівторок

"Укренерго" на вівторок уперше за два тижні дії графіків відключень не прогнозує їх на будній день

Кабмін назвав пріоритетні для енергопостачання об'єкти - постанова

Генштаб ЗС України: Найбільша інтенсивність боїв зберігається на покровському та харківському напрямках

ПА НАТО ухвалила декларацію, що закликає прискорити постачання зброї Україні та дозволити бити нею по військових цілях у РФ

Зеленський мав аудієнцію в короля Іспанії Філіпа VI

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА