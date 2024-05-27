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19:35 27.05.2024

"Укренерго" на вівторок уперше за два тижні дії графіків відключень не прогнозує їх на будній день

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"Укренерго" на вівторок уперше за два тижні дії графіків відключень не прогнозує їх на будній день

НЕК "Укренерго" не прогнозує обмежень електроенергії для промисловості та населення на вівторок, 28 травня, ідеться в її телеграмі в понеділок увечері.

При цьому системний оператор попереджає, що в разі зміни ситуації в енергосистемі про заходи обмеження він повідомить додатково.

У свою чергу гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко у своєму фейсбуці припустив, що відсутність обмежень пов'язана з виходом із планового ремонту одного з блоків АЕС.

Водночас він зазначив, що "радіти зарано", оскільки у весняно-літні ремонти виводитимуть інші енергоблоки, а споживання значно зросло через кондиціонери.

"Попрошу все ж бути економними. Я розумію, що хочеться ввімкнути кондиціонер, у самого вчора рука тягнулася до пульта. Але поки що можна обійтися відкритими вікнами. Тож давайте так і робити", - закликав Коваленко.

Пізніше Міністерство енергетики пояснило відсутність обмежень і збільшенням обсягів внутрішньої генерації, зокрема атомної, і сприятливими погодними умовами, і відповідно високим показником вироблення електроенергії сонячними станціями в денні години.

НАЕК "Енергоатом" сьогодні повідомила, що один з енергоблоків АЕС було підключено до системи о 9:40 неділі, 26 травня, раніше встановленого терміну після планово-запобіжного ремонту.

Обмеження для промисловості почали запроваджувати з 8 травня після п'ятої масованої атаки РФ на енергосистему, для населення - з 14 травня і застосовували відтоді тією чи іншою мірою щодня, за винятком неділі 19 і 26 травня.

 

Теги: #електроенергія #відключення

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