У Харкові поблизу "Епіцентру" знайдено нерозірваний боєприпас - прокуратура

У понеділок правоохоронці спільно з рятувальниками виявили нерозірваний боєприпас УМПБ Д-30 приблизно за 80 м від будівельного гіпермаркету "Епіцентр", який зазнав авіаударів ЗС РФ 25 травня.

"25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За інформацією відомства, 25 травня російські військові коригували вогонь за допомогою БПЛА-розвідників.

Як повідомлялося, 25 травня ЗС РФ завдали двох авіаударів УМПБ Д-30 по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Виникла пожежа, що охопила 13,5 тис. кв. м. За інформацією на 27 травня, відомо про 18 загиблих, 48 постраждалих і п’ятьох зниклих безвісти.