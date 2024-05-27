Кількість загиблих унаслідок ворожих ударів по харківському "Епіцентру" зросла до 17 людей - прокуратура

Фото: Харківська ОВА

Кількість загиблих унаслідок авіаударів, завданих російськими окупантами по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові в суботу, 25 травня, зросла із 16 до 17 людей, поранених – із 45 до 48, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"На цей момент кількість загиблих зросла до 17. Упізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету й троє відвідувачів. Поранень дістали 48 людей. Безвісти зниклими залишаються п’ятеро людей. Інформація оновлюватиметься", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 27 травня в Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок авіаударів по "Епіцентру". Раніше повідомлялося про 16 загиблих, 45 постраждалих і п'ятьох зниклих безвісти.