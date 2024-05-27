Найбільше бойових зіткнень у понеділок на покровському напрямку - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Найбільша кількість бойових зіткнень у понеділок відбувається на покровському напрямку в Донецькій області, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 13:00 на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

“Сили оборони стримують натиск російських загарбників і на окремих ділянках проводять активні заходи”, - йдеться у зведенні.

На харківському напрямку агресор і далі спрямовує штурмові дії в бік населеного пункту Липці, також тривають бої в районі Вовчанська. “Загалом ворог, за підтримки авіації, здійснив тут п’ять атак. Під авіаударами загарбників опинялися Слобожанське й Вовчанськ. Ситуація під контролем наших військ”, - розповіли в Генштабі.

На покровському напрямку кількість ворожих атак від початку доби зросла до восьми. “Бойові дії відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, а також поблизу Нетайлового. Ситуація напружена”, - повідомляється у зведенні.

На времівському напрямку окупанти здійснили ще одну спробу штурму, другу за день, біля села Старомайорського, отримали вогневе ураження й відійшли.

На решті напрямків обстановка без істотних змін.