У Харкові п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти після ворожих ударів по "Епіцентру", 45 постраждалих
П'ятеро людей залишаються, за оновленими даними, зниклими безвісти після авіаційних ударів, завданих російськими окупантами по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові в суботу, 25 травня.
"Кількість загиблих зросла до 16 людей. Поранено загалом 45 людей. Безвісти зниклими залишаються п’ятеро людей", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури в понеділок.
Як повідомлялося, 27 травня в Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок авіаударів по "Епіцентру". Раніше повідомлялося про 16 загиблих, 44 постраждалих і вісьмох зниклих безвісти.