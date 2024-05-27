У Харкові п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти після ворожих ударів по "Епіцентру", 45 постраждалих

Фото: Харківська обласна прокуратура

П'ятеро людей залишаються, за оновленими даними, зниклими безвісти після авіаційних ударів, завданих російськими окупантами по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові в суботу, 25 травня.

"Кількість загиблих зросла до 16 людей. Поранено загалом 45 людей. Безвісти зниклими залишаються п’ятеро людей", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури в понеділок.

Як повідомлялося, 27 травня в Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок авіаударів по "Епіцентру". Раніше повідомлялося про 16 загиблих, 44 постраждалих і вісьмох зниклих безвісти.