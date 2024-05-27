Події

07:38 27.05.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів

Українські військовослужбовці за добу знищили 1150 окупантів, 9 танків, 15 бронемашин, 28 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 42 безпілотники, 12 крилатих ракет, 62 одиниці авто та спецтехніки, інформує про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 502340 (+1150) осіб, танків - 7671 (+9) од, бойових броньованих машин - 14818 (+15) од, артилерійських систем - 12981 (+28) од, РСЗВ - 1084 (+1) од, засоби ППО - 815 (+1) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10467 (+42), крилаті ракети - 2221 (+12), кораблі / катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 17694 (+55) од, спеціальна техніка - 2118 (+7)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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