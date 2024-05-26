Кількість загиблих унаслідок удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до 15 - голова обладміністрації

Кількість загиблих унаслідок удару, завданого російськими окупантами в суботу, 25 травня, по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, сягнула 15.

"Кількість загиблих унаслідок удару по "Епіцентру" зросла до 15 осіб", - написав голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов у телеграм-каналі в неділю.

Раніше повідомлялося про 14 загиблих. Перед тим була інформація про 13 загиблих і 43 поранених, 16 осіб тоді вважалися безвісти зниклими.