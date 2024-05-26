Зеленський: Всі у світі, хто постачає зброю і стоїть пліч-о-пліч з Україною, є справжнім рятівником життя

Усі у світі, хто постачає зброю і стоїть пліч-о-пліч з Україною, є справжнім рятівником життя, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Важливо бути всім разом, щоб російський терор був подоланий і щоб кожен, хто винний у цих ударах, отримав справедливу відповідь. Кожен, хто підтримує нас системами ППО, кожен, хто постачає Україні зброю для захисту від російських терористів, кожен, хто у світі, хто стоїть з нами пліч-о-пліч і не має дефіциту рішучості, є справжнім рятівником життя", - ідеться в його телеграм-каналі.

"Дякую всім у світі, хто зараз підтримує Україну, наш Харків та засуджує російський терор", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що повітряна тривога в Харківській області триває вже понад 12 годин і Харків цілий день перебуває під ударами російських військ.

Як повідомлялося, РФ у суботу завдала кілька ударів по Харкову, зокрема по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" і щільній житловій забудові в центрі міста. унаслідок цих атак кількість постраждалих сягнула 54 осіб, загиблих налічується вже п'ятеро, але їхня кількість продовжує зростати, за інформацією мера міста Ігоря Терехова.