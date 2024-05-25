Події

08:31 25.05.2024

Росіяни вночі обстріляли три прикордонні громади Сумської області

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Росіяни вночі обстріляли три прикордонні громади Сумської області

Російські війська в суботу вночі та вранці обстріляли три прикордонні громади Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська та Краснопільська громади", - сказано в телеграм-каналі.

Зокрема, по Краснопільській громаді ворог бив із артилерії (5 вибухів).

У Юнаківській громаді здійснено скидання боєприпасу ВОГ із БПЛА (1 вибух).

По території Білопільської громади завдано удару FPV дроном (1 вибух).

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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