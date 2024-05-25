Події

00:58 25.05.2024

На Лиманському, Сіверському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишається стабільно напруженою - Генштаб ЗСУ

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На Лиманському, Сіверському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишається стабільно напруженою - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

На Лиманському, Сіверському, Курахівському, Воришівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишається стабільно напруженою, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 23:00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

На Лиманському напрямку було відбито три спроби противника просунутися в районах Тернів і Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку кількість атак агресора до вечора зросла до п'яти. Наші захисники зупинили по дві штурмові дії ворога в районах Білогорівки та Спирного. Водночас ще один бій поблизу села Спирне триває. Загарбник успіху не має.

На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Найбільш напруженою залишиться обстановка південніше Костянтинівки та південніше Володимирівки. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Ситуація під контролем наших військ.

На Времівському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Відбулося два бойових зіткнення. Втрат позицій у районі Старомайорського не допущено.

На Оріхівському напрямку російські загарбники здійснили одну невдалу спробу просунутися в бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі три спроби ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок.

На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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