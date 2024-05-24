Охоронця харківського магазину засуджено до 5 років в'язниці за коригування ударів РФ по місту - прокуратура

Київський районний суд Харкова визнав винним 36-річного охоронця парфумерного магазину в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух і розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

"Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі... Триває строк на апеляційне оскарження", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, на початку квітня цього року на харків'янина через телеграм вийшов представник російської спецслужби, який запропонував йому збирати і передавати інформацію про місця базування українських військових у місті. Чоловік, будучи проросійськи налаштованим, погодився.

Для збору розвідданих він ходив містом, знаходив місця базування сил оборони, наносив їхні геолокації на гугл-карту і надсилав куратору. Ці дані були необхідні РФ для нанесення прицільних ракетних ударів і атак безпілотників.

Крім того, чоловік намагався випитувати потрібну інформацію у відвідувачів магазину парфумерії, де працював охоронцем.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину.