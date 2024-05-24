Окупанти вдарили близько 380 разів по Запорізькій області, одна людина загинула через обстріл Пологівського району

За добу окупанти вдарили близько 380 разів по Запорізькій області, одна людина загинула внаслідок обстрілу Пологівського району, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у п'ятницю вранці.

"Одна людина загинула під час ворожої атаки по Пологівському району. Протягом доби окупанти 376 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Федоров уточнив, що ворог завдав 4 авіаційні удари по Новоандріївці, Малинівці та Гуляйполю. 130 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 23 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку і Гуляйполе.

Крім того, 219 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла.