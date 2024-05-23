Події

16:17 23.05.2024

Спілкування з поліцією і ТЦК щодо мобілізації має фіксуватися, за протиправні дії поліцейського притягнуть до відповідальності

2 хв читати
Спілкування з поліцією і ТЦК щодо мобілізації має фіксуватися, за протиправні дії поліцейського притягнуть до відповідальності

Сповіщення військовозобов'язаного поліцейськими та представниками Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) обов'язково має фіксуватися, а про протиправні дії поліцейських слід повідомляти на 102, 112 або на гарячі лінії, заявляє голова Національної поліції України Іван Вигівський.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Вигівський розповів, що перед несенням служби поліцейським обов'язково проводять інструктаж.

"Це передбачає нормативно-правова база діяльності поліції. Звісно, ці алгоритми вже доведені до всього особового складу та щоденно контролюється їхня реалізація", - наголосив він.

Щодо відповідальності поліцейських, то, як зазначив очільник Нацполіції, згідно з ч. 1 ст. 19 закону України "Про Національну поліцію", в разі вчинення протиправних дій поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну або дисциплінарну відповідальність залежно від кожного окремого випадку.

"Щодо фіксації спілкування з громадянами, то закон №3633-ІХ чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації (частина шоста статті 22 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію")", - розповів Вигівський.

Отже, як наголосив він, фото- та відеофіксація є обов'язковими.

Щодо скарг на неправомірні дії поліцейських, то, як пояснив глава Нацполіції, будь-який громадянин може повідомити про такі випадки за номерами 102 або 112 і на телефони гарячих ліній. "Відразу буде реакція", - запевнив Вигівський.

Очільник Нацполіції звернув увагу на те, що крім механізму фіксації дій співробітників поліції і ТЦК у Нацполіції є підрозділи, які на постійній основі здійснюють контроль за особовим складом щодо можливих протиправних дій.

Теги: #тцк #поліцейські #вигівський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 23.05.2024
Голова Нацполіції: Поліцейські беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних разом із працівниками ТЦК, повістки не вручають

Голова Нацполіції: Поліцейські беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних разом із працівниками ТЦК, повістки не вручають

12:51 17.05.2024
МВС: Довідка про несудимість не потрібна для оновлення даних у ТЦК

МВС: Довідка про несудимість не потрібна для оновлення даних у ТЦК

18:45 10.05.2024
ТЦК мають приймати лікарняні, які виписали приватні клініки, за умови дотримання всіх вимог - юрист

ТЦК мають приймати лікарняні, які виписали приватні клініки, за умови дотримання всіх вимог - юрист

11:41 04.05.2024
На Закарпатті стався конфлікт за участю співробітників ТЦК, поліція розслідує справу

На Закарпатті стався конфлікт за участю співробітників ТЦК, поліція розслідує справу

15:27 25.04.2024
Територіальні центри комплектування працюють 24/7 - Сухопутні війська ЗСУ

Територіальні центри комплектування працюють 24/7 - Сухопутні війська ЗСУ

14:28 25.04.2024
ТЦК за кордоном не працюватимуть - Міноборони України

ТЦК за кордоном не працюватимуть - Міноборони України

12:23 20.04.2024
Перевіряється причетність до розстрілу поліцейських на Вінниччині двох військовослужбовців

Перевіряється причетність до розстрілу поліцейських на Вінниччині двох військовослужбовців

11:40 20.04.2024
Клименко про розстріл поліцейських у Вінницькій області: Цей трагічний випадок показує, що тилу для поліцейських немає

Клименко про розстріл поліцейських у Вінницькій області: Цей трагічний випадок показує, що тилу для поліцейських немає

12:02 12.04.2024
Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

19:46 07.02.2024
На Дніпропетровщині окупанти влучили безпілотником по поліцейському автомобілю, правоохоронці не постраждали

На Дніпропетровщині окупанти влучили безпілотником по поліцейському автомобілю, правоохоронці не постраждали

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Нацполіції про спілкування поліцейського з військовозобов'язаними: За злісну непокору - адміністративна і навіть кримінальна відповідальність

Коригувальника ракетного удару по Яворівському полігону засуджено до 15 років в'язниці

Голова Нацполіції: Поліцейські беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних разом із працівниками ТЦК, повістки не вручають

Кулеба - партнерам після атаки РФ по Харкову: 7 систем Patriot - не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі

Ворог загруз у вуличних боях за Вовчанськ, найжорсткіші бої - на покровському та курахівському напрямках - Сирський

ОСТАННЄ

Глава Нацполіції: Якщо чоловік на вулиці не показав на вимогу поліції документів, може відбутися адмінзатримання для встановлення особи

СБУ затримала ексохоронця російської катівні на Херсонщині, який намагався сховатися в лавах ЗСУ

Голова Нацполіції про спілкування поліцейського з військовозобов'язаними: За злісну непокору - адміністративна і навіть кримінальна відповідальність

ЗАЕС укотре залишилася на одній лінії електропередачі - "Енергоатом"

Унаслідок авіаудару по Дергачах постраждали шість осіб

Коригувальника ракетного удару по Яворівському полігону засуджено до 15 років в'язниці

Зеленський нагородив морських піхотинців з нагоди професійного свята

Кулеба - партнерам після атаки РФ по Харкову: 7 систем Patriot - не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі

Ворог загруз у вуличних боях за Вовчанськ, найжорсткіші бої - на покровському та курахівському напрямках - Сирський

Окупанти знову завдали удару по Харкову і Дергачах, є постраждалий - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА