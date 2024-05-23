Спілкування з поліцією і ТЦК щодо мобілізації має фіксуватися, за протиправні дії поліцейського притягнуть до відповідальності

Сповіщення військовозобов'язаного поліцейськими та представниками Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) обов'язково має фіксуватися, а про протиправні дії поліцейських слід повідомляти на 102, 112 або на гарячі лінії, заявляє голова Національної поліції України Іван Вигівський.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Вигівський розповів, що перед несенням служби поліцейським обов'язково проводять інструктаж.

"Це передбачає нормативно-правова база діяльності поліції. Звісно, ці алгоритми вже доведені до всього особового складу та щоденно контролюється їхня реалізація", - наголосив він.

Щодо відповідальності поліцейських, то, як зазначив очільник Нацполіції, згідно з ч. 1 ст. 19 закону України "Про Національну поліцію", в разі вчинення протиправних дій поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну або дисциплінарну відповідальність залежно від кожного окремого випадку.

"Щодо фіксації спілкування з громадянами, то закон №3633-ІХ чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації (частина шоста статті 22 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію")", - розповів Вигівський.

Отже, як наголосив він, фото- та відеофіксація є обов'язковими.

Щодо скарг на неправомірні дії поліцейських, то, як пояснив глава Нацполіції, будь-який громадянин може повідомити про такі випадки за номерами 102 або 112 і на телефони гарячих ліній. "Відразу буде реакція", - запевнив Вигівський.

Очільник Нацполіції звернув увагу на те, що крім механізму фіксації дій співробітників поліції і ТЦК у Нацполіції є підрозділи, які на постійній основі здійснюють контроль за особовим складом щодо можливих протиправних дій.