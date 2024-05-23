Росія тримає в Середземному морі один ракетоносій із загальним залпом до 26 ракет, ще два кораблі в Чорному морі

У Середземному морі знаходиться один ворожий ракетоносій із загальним залпом до 26 ракет, ще два кораблі в Чорному морі, повідомляють Військово-морські сили України.

Так, у Чорному морі знаходяться 2 ворожі кораблі, а в Середземному морі - 1 корабель РФ, який є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет.

Водночас, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 10 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря - 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - додали у ВМС.