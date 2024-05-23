Події

07:26 23.05.2024

Зеленський у Франції проситиме НАТО збивати ракети РФ над Україною

2 хв читати
Зеленський у Франції проситиме НАТО збивати ракети РФ над Україною

Президент Володимир Зеленський планує відвідати заходи на честь висадки союзних військ у Нормандії у Франції, де проситиме членів НАТО збивати російські ракети над Україною, повідомляє Politico.

Видання зазначає, що Зеленський може відвідати Францію вже наступного місяця.

"Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть йому можливість зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни", - сказано в повідомленні.

Зеленський, як очікується, скористається цією поїздкою, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу та попросити НАТО збивати російські ракети над Україною, як це зробили США та Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.

Також Politico повідомляє, що Зеленський потім має намір вирушити до Італії на зустріч G7. Протягом кількох місяців члени групи обговорювали доцільність використання сотень мільярдів заарештованих російських активів для зміцнення оборони та економіки України, посилаючись на юридичні загадки та побоювання, що Москва може зробити те саме із західними країнами.

США та Велика Британія рішуче підтримали цю ідею, тоді як деякі європейські члени, зокрема Німеччина, налаштовані більш скептично. Це питання схвилювало учасників попередньої зустрічі міністрів фінансів "Великої сімки", на якій голова Європейського центрального банку Крістін Лагард рішуче виступила проти повної конфіскації російських активів для надання кредиту Україні.

"Зеленський, найімовірніше, скористається цією можливістю, спілкуючись із главами держав та урядів, щоб спробувати переконати тих, хто ще сумнівається", - повідомляє видання.

Також видання нагадує, що в січні Зеленський ставив питання щодо $300 млрд США заарештованих активів РФ і говорив "чому б не використати їх".

 

Теги: #візит #франція #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:18 22.05.2024
Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту - Зеленський після розмови з Сирським

Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту - Зеленський після розмови з Сирським

17:00 22.05.2024
Зеленський обговорив із президентом Мозамбіку участь у Саміті миру та постачання українського продовольства до країн Африки

Зеленський обговорив із президентом Мозамбіку участь у Саміті миру та постачання українського продовольства до країн Африки

19:43 21.05.2024
Зеленський під час зустрічі з молодими вченими: Ваші дослідження та відкриття наближають перемогу

Зеленський під час зустрічі з молодими вченими: Ваші дослідження та відкриття наближають перемогу

18:47 21.05.2024
Зеленський знову закликав країни НАТО збивати російські ракети, що летять в Україну

Зеленський знову закликав країни НАТО збивати російські ракети, що летять в Україну

17:03 21.05.2024
Зеленський обговорив із Бербок постачання комплексів ППО

Зеленський обговорив із Бербок постачання комплексів ППО

14:39 21.05.2024
Зеленський запросив президента Анголи Лоренсу взяти участь у Саміті миру, а також відвідати Україну

Зеленський запросив президента Анголи Лоренсу взяти участь у Саміті миру, а також відвідати Україну

09:40 21.05.2024
Україна братиме участь в Олімпіаді-2024 у Парижі - Мінспорту

Україна братиме участь в Олімпіаді-2024 у Парижі - Мінспорту

08:51 21.05.2024
Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала до Києва - ЗМІ

Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала до Києва - ЗМІ

21:54 20.05.2024
У постачанні ППО оперативності вільному світові не вистачає

У постачанні ППО оперативності вільному світові не вистачає

12:48 18.05.2024
Зло геноциду пішло проти України, почавши з Криму - Зеленський у 80-ті роковини депортації кримських татар

Зло геноциду пішло проти України, почавши з Криму - Зеленський у 80-ті роковини депортації кримських татар

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог за добу втратив 1330 людей

ЗСУ збили ворожий Су-25 на Покровському напрямку

Україні потрібні системи й тактики, які дозволять захищатися від російських КАБів

Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту - Зеленський після розмови з Сирським

"Укренерго" планує обмеження енергопостачання на всю добу четверга

ОСТАННЄ

Блінкен сподівається на прогрес у рішенні про використання заморожених російських активів на допомогу Україні на червневому саміті G7

Росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумської області

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє поранених

Ворог за добу втратив 1330 людей

Російські війська за добу 462 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування

Єрмак закликав молодіжних лідерів країн Глобального півдня поширювати інформацію про Саміт миру

Росія тримає в Середземному морі один ракетоносій із загальним залпом до 26 ракет, ще два кораблі в Чорному морі

Джонсон про удари американською зброєю по РФ: Треба дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне

Передпродаж квитків на фільм "Дедпул і Росомаха" побив рекорд

23 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА