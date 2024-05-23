Зеленський у Франції проситиме НАТО збивати ракети РФ над Україною

Президент Володимир Зеленський планує відвідати заходи на честь висадки союзних військ у Нормандії у Франції, де проситиме членів НАТО збивати російські ракети над Україною, повідомляє Politico.

Видання зазначає, що Зеленський може відвідати Францію вже наступного місяця.

"Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть йому можливість зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни", - сказано в повідомленні.

Зеленський, як очікується, скористається цією поїздкою, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу та попросити НАТО збивати російські ракети над Україною, як це зробили США та Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.

Також Politico повідомляє, що Зеленський потім має намір вирушити до Італії на зустріч G7. Протягом кількох місяців члени групи обговорювали доцільність використання сотень мільярдів заарештованих російських активів для зміцнення оборони та економіки України, посилаючись на юридичні загадки та побоювання, що Москва може зробити те саме із західними країнами.

США та Велика Британія рішуче підтримали цю ідею, тоді як деякі європейські члени, зокрема Німеччина, налаштовані більш скептично. Це питання схвилювало учасників попередньої зустрічі міністрів фінансів "Великої сімки", на якій голова Європейського центрального банку Крістін Лагард рішуче виступила проти повної конфіскації російських активів для надання кредиту Україні.

"Зеленський, найімовірніше, скористається цією можливістю, спілкуючись із главами держав та урядів, щоб спробувати переконати тих, хто ще сумнівається", - повідомляє видання.

Також видання нагадує, що в січні Зеленський ставив питання щодо $300 млрд США заарештованих активів РФ і говорив "чому б не використати їх".