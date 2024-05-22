Йоганніс про можливу передачу Україні системи Patriot: Якщо Румунія щось віддає, вона має отримати щось інше

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що не має наміру обговорювати "у широкому суспільному просторі" питання про можливу передачу Україні системи ППО Patriot, однак зазначив, що "немає тимчасових горизонтів" для ухвалення цього рішення, повідомляє Digi24.

"Я не коментую це питання і не думаю, що воно має обговорюватися в широкому суспільному просторі. Це питання, яке має обговорюватися з військовими фахівцями, яке зрештою має бути вирішене у Вищій раді національної оборони і результат доведено до відома", - прокоментував Йоганніс можливу передачу Patriot.

Він також повідомив, що засідання румунської Вищої ради нацоборони, присвячене цьому питанню, відбудеться "щойно експерти прояснять питання". "Це дуже складно, є контракти, укладені між постачальником і бенефіціаром, є дуже складні установки, і все це потрібно добре прояснити", - додав глава румунської держави.

Йоганніс зазначив, що за жодних обставин не погодиться з тим, що Румунія має залишитися без протиракетної та протиповітряної оборони.

"Тому, якщо чимось у результаті поступатимемося, Румунія має отримати щось ще. Інакше нічого не буде зроблено", - зазначив він.