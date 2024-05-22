Події

19:49 22.05.2024

Йоганніс про можливу передачу Україні системи Patriot: Якщо Румунія щось віддає, вона має отримати щось інше

1 хв читати
Йоганніс про можливу передачу Україні системи Patriot: Якщо Румунія щось віддає, вона має отримати щось інше

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що не має наміру обговорювати "у широкому суспільному просторі" питання про можливу передачу Україні системи ППО Patriot, однак зазначив, що "немає тимчасових горизонтів" для ухвалення цього рішення, повідомляє Digi24.

"Я не коментую це питання і не думаю, що воно має обговорюватися в широкому суспільному просторі. Це питання, яке має обговорюватися з військовими фахівцями, яке зрештою має бути вирішене у Вищій раді національної оборони і результат доведено до відома", - прокоментував Йоганніс можливу передачу Patriot.

Він також повідомив, що засідання румунської Вищої ради нацоборони, присвячене цьому питанню, відбудеться "щойно експерти прояснять питання". "Це дуже складно, є контракти, укладені між постачальником і бенефіціаром, є дуже складні установки, і все це потрібно добре прояснити", - додав глава румунської держави.

Йоганніс зазначив, що за жодних обставин не погодиться з тим, що Румунія має залишитися без протиракетної та протиповітряної оборони.

"Тому, якщо чимось у результаті поступатимемося, Румунія має отримати щось ще. Інакше нічого не буде зроблено", - зазначив він.

 

Теги: #patriot #румунія #передача

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:42 21.05.2024
Кулеба і Бербок обговорили, як прискорити ухвалення рішення третіми країнами про постачання Україні додаткових Patriot

Кулеба і Бербок обговорили, як прискорити ухвалення рішення третіми країнами про постачання Україні додаткових Patriot

09:06 08.05.2024
Президенти США та Румунії обговорили стратегічне партнерство двох країн

Президенти США та Румунії обговорили стратегічне партнерство двох країн

13:34 01.05.2024
У парку-пам'ятці "Межигір'я" розпочався процес передання майна в управління державі, після його завершення парк відкриють для відвідувачів

У парку-пам'ятці "Межигір'я" розпочався процес передання майна в управління державі, після його завершення парк відкриють для відвідувачів

10:47 30.04.2024
Румунія передала ДБР одного з організаторів міжнародного наркосиндикату

Румунія передала ДБР одного з організаторів міжнародного наркосиндикату

19:53 25.04.2024
Оборонний пакет США потрібно направити в Україну якнайшвидше - розмова Зеленського з американськими партійними лідерами

Оборонний пакет США потрібно направити в Україну якнайшвидше - розмова Зеленського з американськими партійними лідерами

23:10 22.04.2024
Кулеба: переговори про передачу Україні Patriot ведуться, вже у нас є "на радарі" 4 конкретні батареї

Кулеба: переговори про передачу Україні Patriot ведуться, вже у нас є "на радарі" 4 конкретні батареї

21:04 08.03.2024
Зеленський передав Ердогану список кримських татар, яких тримають у російських в'язницях

Зеленський передав Ердогану список кримських татар, яких тримають у російських в'язницях

20:09 27.02.2024
"Аврора мультимаркет" запустила розподільчий центр у Румунії

"Аврора мультимаркет" запустила розподільчий центр у Румунії

00:16 18.01.2024
На українсько-румунському кордоні протестувальники планують перекрити ще один пункт пропуску

На українсько-румунському кордоні протестувальники планують перекрити ще один пункт пропуску

19:11 13.01.2024
У Румунії фермери блокують рух вантажівок в Україну в ПП "Сірет"

У Румунії фермери блокують рух вантажівок в Україну в ПП "Сірет"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні потрібні системи й тактики, які дозволять захищатися від російських КАБів

Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту - Зеленський після розмови з Сирським

"Укренерго" планує обмеження енергопостачання на всю добу четверга

Ексзаступника голови Офісу президента підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн - САП

Генштаб ЗСУ: На середину дня найактивніші бойові дії тривають на куп'янському та покровському напрямках, найгарячіше - в районі Новоолександрівки

ОСТАННЄ

Україні потрібні системи й тактики, які дозволять захищатися від російських КАБів

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 105

Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту - Зеленський після розмови з Сирським

Вибори у Великій Британії відбудуться 4 липня

Трамп випереджає Байдена в штатах, що "коливаються", і в Північній Кароліні - опитування

"Укренерго" планує обмеження енергопостачання на всю добу четверга

Вибори у Великій Британії можуть відбутися на початку липня

Уряд Італії збільшив фінансування українським студентам

Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено агрофірму, житловий будинок - голова ОВА

Регламент ЄС про доходи з активів РФ передбачає їх вилучення раз на 2 роки - публікація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА