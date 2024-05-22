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15:29 22.05.2024

ВР прийняла за основу законопроєкт про боротьбу з "чорними" кол-центрами

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ВР прийняла за основу законопроєкт про боротьбу з "чорними" кол-центрами

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №10190 "Про внесення змін до Кримінального кодексу (КК) України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство", повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За його словами, на пленарному засіданні парламенту в середу законопроєкт підтримали 267 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Згідно з опублікованою Железняком інформацією, законопроєкт доповнює КК статтями: електронно-комунікаційне шахрайство (190-1), створення/керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією та участь у ній (255-4), а також залучення до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації.

Він уточнив, що метою проєкту закону є посилення боротьби з "чорними" кол-центрами - шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними вимагають у людей кошти.

"Під час розгляду поставив запитання, а які зараз статті так заважають правоохоронцям розслідувати ці злочини, але так само чудово допомагають СБУ та іншим це кришувати?", - додав нардеп.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, очікується, що його ухвалення забезпечить встановлення відповідальності за протиправне збирання, зберігання, обробку та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або набуття права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій, створення, керівництва електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також за участь і залучення до участі.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада

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