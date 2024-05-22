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13:44 22.05.2024

За знищений ворожий корабель і літак даватимуть п’ять днів відпустки, за вертоліт - чотири, за танк - три дні

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За знищений ворожий корабель і літак даватимуть п’ять днів відпустки, за вертоліт - чотири, за танк - три дні

Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену ворожу техніку.

Згідно з постановою уряду №585 від 21 травня, за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка.

Зокрема, за військовий корабель і військовий літак – п’ять календарних днів; за зенітно-ракетний комплекс, військовий гелікоптер, радіолокаційну систему засобів протиповітряної оборони, комплекс дальнього візуального спостереження – чотири дні; за самохідну артилерійську установку, реактивну систему залпового вогню, танк, бойову машину десанту, бронетранспортер, командно-штабну машину, бойову машину піхоти, артилерійську систему, важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кг), крилаті або балістичні ракети - три дні; за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі, засіб контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 км, злітна вага 150-500 кг), засоби радіоелектронної розвідки - два дні; за легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кг) - один день.

Зазначається, що за рішенням командира військової частини відпустка також може надаватися іншим військовослужбовцям (не більш як трьом особам), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

Згідно з документом, підтвердженням знищення ворожої техніки є: журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки); рапорт командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував завдання, в якому докладно зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб і тип знищеної техніки; донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки; дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи.

Відпустка надається військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони під час дії особливого періоду, заходах із відбиття і стримування збройної агресії РФ.

Згідно з порядком, загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік і може надаватися протягом календарного року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох діб в один кінець, за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

Теги: #військові #відпустки #умови

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