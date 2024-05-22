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11:52 22.05.2024

Від початку доби на лінії фронту відбулося 46 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

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Від початку доби на лінії фронту відбулося 46 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Від початку поточної доби, 22 травня, на лінії фронту на сході та півдні України відбулося 46 бойових зіткнень. Окупанти здійснили три авіаудари із застосуванням 5 КАБів, 583 обстріли позицій українських військ, а також задіяли для ударів 58 дронів-камікадзе, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На харківському напрямку від початку доби вже відбулися дві невдалі спроби окупантів атакувати район села Липці. Втрат позицій не допущено.

"За уточненими даними, за минулу добу ворог втратив на харківському напрямку понад 220 осіб, а також 32 одиниці озброєння та військової техніки, із них знищено танк, броньовану машину, чотири гармати і міномети, дев’ять БПЛА та шість одиниць автомобільної техніки противника", - зазначають у Генштабі.

На куп'янському напрямку тривають п'ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка.

"Ситуація контрольована. Ворог зазнає втрат. Так, зокрема, неподалік Берестового знищено бойову машину піхоти та три бронетранспортери окупантів", - наголошується в повідомленні.

На лиманському напрямку відбито спробу окупантів просунутися вперед біля села Невське.

На сіверському напрямку українські підрозділи відбивають дві атаки ворога в районі Виїмки. Ситуація контрольована.

На краматорському напрямку від початку доби противник уже шість разів робив спроби поліпшити тактичне становище, здійснивши атаки з Бахмута в напрямках Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки.

"Три атаки вже відбито - знищено танк та дві БМД окупантів. А три боєзіткнення ще тривають – але під час штурму в районі Іванівського вже знищено чотири російських бойових машини десанту. Ситуація контрольована", - зазначають у Генштабі.

На покровському напрямку, порівняно з минулою добою, інтенсивність наступальних дій ворога дещо знизилася. Наразі тривають три атаки окупантів із району Очеретиного.

На курахівському напрямку відбито три ворожі атаки в районах Красногорівки та Новомихайлівки. Триває бій у районі Костянтинівського. Ситуація під контролем сил оборони.

Від початку доби на времівському напрямку українські воїни відбили два штурми, в районах Урожайного та Старомайорського. Втрат позицій не допущено.

На придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників на плацдармі на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Теги: #генштаб_зсу #бойові_дії #фронт

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