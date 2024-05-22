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09:51 22.05.2024

АРМА: Процедуру продажу 112 картин Медведчука буде призупинено, їх передадуть до музею

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АРМА: Процедуру продажу 112 картин Медведчука буде призупинено, їх передадуть до музею
Фото: АРМА

Експерти-мистецтвознавці визнали 112 картин із колекції Віктора Медведчука, заарештованої в межах кримінального провадження, такими, що мають історичну та культурну цінність, процедуру їх продажу зупинять, картини передадуть до Національного художнього музею для збереження, повідомляє пресслужба Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомляється на сайті АРМА в середу, "загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися там з 2022 року. З них - 112 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. Майже всі картини - твори відомих українських митців XX століття". Зазначається, що висновок мистецтвознавців про історичну та культурну цінність картин є в розпорядженні АРМА.

"Під час наступного засідання конкурсної комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження", - зазначено в повідомленні АРМА.

Повідомляється також, що "твори, які не мають культурної та історичної цінності будуть реалізовані через електронний майданчик “Прозорро.Продажі”. Кошти від реалізації - поповнять бюджет України".

Зазначається, що ці картини раніше належали колаборанту Медведчуку і були заарештовані в межах кримінального провадження. Пізніше рішенням суду їх було передано на реалізацію в АРМА. 19 квітня АРМА оголосила про початок реалізації картин Медведчука. Тоді ж з ініціативи Нацагентства з метою збереження культурної спадщини України до огляду картин було залучено експертів для проведення мистецтвознавчої експертизи.

Теги: #музей #арма #медведчук #картини

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