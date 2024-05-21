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20:24 21.05.2024

США співпрацюватимуть з Європою та іншими партнерами щодо санкцій проти Китаю через його постачання Росії

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США співпрацюватимуть з Європою та іншими партнерами щодо санкцій проти Китаю через його постачання Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок заявив, що Вашингтон координуватиме санкційну політику з партнерами в Європі та в інших місцях проти КНР у зв'язку з постачанням звідти товарів, які допомагають РФ зміцнювати військову промисловість.

"Ми запровадили санкції проти більше ніж 100 китайських структур, які, як ми визначили, були залучені до постачання товарів подвійного призначення, іншої підсанкційної продукції. Ми продовжимо це робити й ми працюватимемо над координацією цих зусиль із європейськими та іншими партнерами", - сказав держсекретар на слуханнях у комітеті сенату США в закордонних справах.

Блінкен також стверджував, що КНР, на відміну від Ірану і КНДР, не надавав Росії озброєння, проте постачав достатньо іншої продукції для зміцнення російського ОПК.

Теги: #китай #європа #санкції #сша

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