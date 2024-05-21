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19:43 21.05.2024

Зеленський під час зустрічі з молодими вченими: Ваші дослідження та відкриття наближають перемогу

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Зеленський під час зустрічі з молодими вченими: Ваші дослідження та відкриття наближають перемогу

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок зустріч із молодими вченими та представниками Малої академії наук, повідомила його пресслужба.

Глава держави привітав учених із професійним святом, подякував за допомогу Україні в боротьбі з агресією Росії та відзначив державними нагородами.

"Нагорода, що в нас є ви, що в України є наука та науковці. Хочу вам побажати перемог у ваших дослідженнях і перемоги України над ворогом. Ви робите великий внесок своєю щоденною працею та впровадженням технологічного прогресу, бо війна гібридна. Кожна ваша допомога, кожне ваше відкриття – це наближення до переможного закінчення війни", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що деякі розробки молодих учених українські воїни вже успішно застосовують на полі бою, й окремо наголосив, що держава в них зацікавлена та підтримуватиме науковців.

"Війна – це велика трагедія, але вона об’єднала науковців різних вишів заради підтримки наших військових. У слові "війна" немає позитиву, але є потужний розвиток технологій: виробництво дронів, РЕБ, морські дрони. При цьому ворог не стоїть на місці, тому, коли закінчиться війна, нам також треба буде й далі розвиватися", - розповів він.

За словами глави держави, важливими для країни є напрями технологій і роботизованих систем, розмінування, медична та психологічна допомога, реабілітація ветеранів.

Президент також оглянув презентації робіт молодих учених і переможців Міжнародного фестивалю інженерії, науки та технологій I-FEST, який відбувся цього року в березні в Тунісі. На ньому представники Малої академії наук здобули 21 нагороду у восьми категоріях.

Теги: #вчені #зустріч #зеленський

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