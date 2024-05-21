Почастішали кібератаки на бухгалтерів, можливі шахрайські схеми із системами дистанційного банківського обслуговування

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) фіксує зростання кількості кібератак на бухгалтерів.

"Зловмисники з угруповання UAC-0006, що мають на меті викрадення коштів, розсилають листи зі шкідливими файлами на поштові скриньки українських організацій", - повідомляється в телеграм-каналі Держспецзв'язку у вівторок.

За даними CERT-UA, існує висока ймовірність, що найближчим часом зловмисники активізують шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування.

"CERT-UA закликає керівників підприємств вжити термінових заходів для підвищення кібербезпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів, зокрема: перевірте комп'ютери на наявність індикаторів компрометації; запровадьте необхідні політики та механізми захисту", - ідеться в повідомленні.