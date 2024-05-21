Кулеба і Бербок обговорили, як прискорити ухвалення рішення третіми країнами про постачання Україні додаткових Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка прибула з візитом до Києва, обговорили, як прискорити ухвалення рішення третіми країнами щодо постачання Україні додаткових комплексів Patriot.

На спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок у Києві у вівторок Кулеба подякував уряду Німеччини за роботу з посилення української протиповітряної оборони.

"Водночас ми все ще потребуємо систем ППО. І ми сьогодні обговорювали конкретні кроки, які ми робитимемо, щоб прискорити постачання цих нових батарей з інших країн світу. Потрібно завжди пам'ятати, що кожна ракета, яка летить із РФ в Україну, також летить у бік Європейського Союзу. І кожен у Європі має чесно сказати собі: якщо РФ не зупинити зараз, рано чи пізно її ракети полетять далі", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що запобігти цьому можна лише в один спосіб - надавши Україні все необхідне для зупинення російської агресії.

Окремо Кулеба зазначив, що вони з Бербок обговорили ситуацію в Харкові, де глава МЗС ФРН була раніше.

"Харківська та Сумська області були сьогодні в центрі нашої уваги. Потрібно якомога більше допомоги направляти туди. Працюємо щодня, щоб ця допомога надходила", - зазначив міністр.