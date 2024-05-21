Події

17:11 21.05.2024

У Херсоні вже три постраждалих унаслідок денного обстрілу - міськадміністрація

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Дві жінки дістали поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами Корабельного району Херсона близько 16.00 у вівторок, отже, кількість постраждалих сягнула трьох, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"50-річна жінка у важкому стані. Вона отримала контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травми, уламковий перелом лівого стегна. У старшої жінки (їй 71 рік - ІФ-У) стан середньої тяжкості. Їй діагностували вибухову травму та уламкове поранення лівої стопи", - написав Мрочко в телеграмі.

Раніше голова міськадміністрації повідомив, що по допомогу до медиків звернувся 15-річний підліток. "У нього вибухова травма.... Поки що поранений дообстежується", - написав Мрочко.

Теги: #постраждалі #херсон #обстріл

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