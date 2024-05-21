Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ударів уночі та вранці зросла до семи

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За уточненими даними, унаслідок ударів, завданих ЗС РФ по Харкову вночі та вранці вівторка, постраждали 7 осіб, у них усіх гостра реакція на стрес, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок нічного обстрілу БПЛА по чотирьох локаціях у місті пошкоджено 25 вантажних автомобілів і автобусів, 3 легкові автомобілі. Також пошкоджено вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємства. Пошкоджено 4 приватні будинки. Унаслідок ракетних обстрілів (вранці - ІФ-У) транспортного підприємства постраждали 2 людини. Загалом постраждали 7 осіб - гостра реакція на стрес", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні ввечері ворожого обстрілу зазнали Івашки. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок, пошкоджено ще 5, господарчі споруди.