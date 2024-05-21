Події

07:33 21.05.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів

Українські військовослужбовці за добу знищили 1380 окупантів, 15 танків, 34 бронемашини, 42 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 54 безпілотники, 2 крилаті ракети, 78 одиниць авто і спецтехніки, інформує Генштаб Збройних сил України про втрати ворога станом на вівторок, 21 травня.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 495070 (+1380) осіб, танків - 7605 (+15) од, бойових броньованих машин - 14699 (+34) од, артилерійських систем - 12779 (+42) од, РСЗВ - 1077 (+1) од, засоби ППО - 811 (+4) од, літаків - 354 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10290 (+54), крилаті ракети - 2207 (+2), кораблі / катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 17383 (+72) од, спеціальна техніка - 2085 (+6)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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