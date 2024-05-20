Генерал Браун: Впевнений, що надані США ATACMS не були використані по Росії

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун висловив упевненість, що українські сили не застосовували американську далекобійну зброю по території РФ.

"Я впевнений, що ATACMS, які ми надали, не були використані по Росії. Їх застосували і використовували по цілях в Україні", - заявив Браун на спільній з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном ІІІ пресконференції за результатами 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ, відповідаючи на запитання, чи може Україна використати американські системи протиповітряної оборони, щоб збивати на російській території російські бомбардувальники, що бомбардують Харків, сказав, що США очікують використання отриманої зброї на українській території.

"Ми очікуємо, що вони (українці - ІФ-У) продовжать використовувати надану нами зброю по цілях на території України", - зазначив Остін.

Водночас міністр зазначив, що динаміка повітряного бою може відрізнятися, і він не хоче спекулювати на цю тему, стоячи на трибуні.

"Я б сказав, що ми чітко заявили про надання Україні можливості захищати свою суверенну територію", - наголосив Остін.