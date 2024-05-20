Унаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині постраждав чоловік - голова ОВА

У понеділок російські окупанти обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області, в результаті постраждав чоловік, його шпиталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цілий день під ворожим ударом Нікопольщина. 23 застосування дронів. 4 артилерійські обстріли. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Постраждав 42-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення. Ушпиталений в стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілів в області пошкоджені багатоквартирний і 18 приватних будинків, 5 господарських будівель, гараж, медзаклад, інфраструктурний об'єкт, продуктовий магазин, газопроводи, лінії електропередач, 17 сонячних панелей і автомобілі, зокрема службовий транспорт співробітників газової служби.

Крім цього, загорілася будівля, яка не експлуатується, рятувальники ліквідували пожежу.

У Криворізькому районі через падіння уламків збитої ракети виникла пожежа сухої трави, її оперативно загасили.