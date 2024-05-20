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17:09 20.05.2024

Раді рекомендують ухвалити в цілому законопроєкт, що зрівнює в правах жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років, на звільнення з військової служби під час війни

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Раді рекомендують ухвалити в цілому законопроєкт, що зрівнює в правах жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років, на звільнення з військової служби під час війни

Парламентський комітет із прав людини рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні та в цілому законопроєкт, що зрівнює в правах на звільнення з військової служби під час війни жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років, повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Як повідомлялося, законопроєкт №11226 про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо забезпечення рівних прав жінки та чоловіка на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, якщо обидва з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років, зареєстровано у Верховній Раді 30 квітня.

Законопроєкт №11226 повертає норму до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", яка діяла до набрання чинності законом про мобілізацію і передбачала право одного з подружжя - як чоловіка, так і жінки - на звільнення з військової служби, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

Закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, вніс зміну до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", згідно з якою під час воєнного стану може бути звільнено з військової служби тільки дружину, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада

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