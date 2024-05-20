ВР рекомендують ухвалити в цілому законопроєкт, який регулює діяльність держорганів щодо пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Парламентський комітет із прав людини рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до статті 11 закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин" (№11093), який регулює діяльність держорганів у частині пошукових робіт, повноважень щодо здійснення репатріації тіл (останків) та здійснення переговорів із держмісіями, громадськими організаціями та фізособами з окупованих територій для пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, законопроєкт наділяє повноваженнями Генеральний штаб Збройних сил України для створення пошукових груп за погодженням із Координаційним штабом із поводження з військовополоненими. До повноважень Генштабу ЗСУ також входять визначення персонального складу пошукових груп та визначення порядку проведення пошукових робіт.

Окрім цього, законопроєкт надає Координаційному штабу право на організацію та здійснення переговорів із гуманітарними місіями, громадськими об'єднаннями та фізичними особами, які провадять діяльність і/або перебувають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Криму та Севастополі, інших тимчасово окупованих територіях для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Урядовий законопроєкт №11093 зареєстровано у Верховній Раді 19 березня.