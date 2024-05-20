Ворог атакував Полтавську та Дніпропетровську область БПЛА

Російські війська в ніч проти понеділка атакували Полтавську та Дніпропетровську область БПЛА.

"Вночі ворог атакував Полтавщину двома групами БПЛА. Мобільні вогневі групи відпрацювали по всіх цілях. Постраждалих і руйнувань не зафіксовано", - ідеться в телеграм-каналі голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

А голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, своєю чергою, повідомив, що окупанти продовжили обстрілювати Нікополь, Марганецьку та Покровську громади.

"До пізнього вечора ворог продовжував обстрілювати Нікополь. З атак розпочався і ранок. Агресор цілив по району дронами-камікадзе та артилерією. Страждали Нікополь, Марганецька і Покровська громади", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Лисака, пошкоджено 2 приватні будинки і господарську споруду, серед жителів постраждалих немає.