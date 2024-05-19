Події

20:39 19.05.2024

Велика Британія передала Україні 80 ракет ППО, понад 1 млн боєприпасів, дрони та системи розмінування

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Велика Британія передала Україні 80 ракет ППО, понад 1 млн боєприпасів, дрони та системи розмінування

Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Грант Шаппс повідомив про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

"Світ не може чекати, Україні потрібно, щоб ми активізувалися, щоб у них було все необхідне, щоб відкинути Путіна. Саме це зробила сьогодні Велика Британія", - написав Шаппс у соцмережі Х у неділю.

За його словами, пакет військової допомоги охоплює понад 1 млн різноманітних боєприпасів, 80 ракет для систем протиповітряної оборони, 20 автомобілів-амфібій, 20 систем розмінування, 4 тис. одиниць військового спорядження, 30 палет із запчастинами та незазначену кількість безпілотних літальних апаратів дальньої дії.

 

 

 

Теги: #військова_допомога #велика_британія

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