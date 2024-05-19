На Покровському напрямку від початку доби відбито 23 атаки - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти наразі найактивніші на Покровському і Краматорському напрямках у Донецькій області, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 23:00 у суботу, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Російський агресор здійснив 23 атаки. Бойові дії тривають. Противник наростив значні зусилля з вогневого впливу та штурмових дій у районі населеного пункту Нетайлове Донецької області. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки", - йдеться у зведенні.

За інформацією Генштабу ЗСУ, попередні втрати противника на цьому напрямку становили: 235 окупантів убитими і пораненими.

"Знищено один танк, склад боєприпасів, гармату, автомобіль і два БпЛА. Крім того, пошкоджено три танки, три гаубиці, бойову машину піхоти та автомобіль. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

На Краматорському напрямку противник 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. У напрямках населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка успіху не мав, зазнав втрат і відійшов. Бойові дії тривають у районах населених пунктів Новий та Іванівське Донецької області. Ситуація контрольована.

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

На Лиманському напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Противник здійснив шість безуспішних атак у напрямках населених пунктів Новосадове, Торське та Григорівка.

На Курахівському напрямку кількість боїв зросла до 11. Загарбники намагаються наростити зусилля в районі Парасковіївки Донецької області. Бойові дії тривають у районах Красногорівки та Костянтинівки. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні спроби прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили штурмові дії противника на північний захід від Вербового. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Під час боїв російські окупанти успіху не мали, втрат наших позицій не допущено.