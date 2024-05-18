Події

08:00 18.05.2024

Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів, 36 артсистем і один літак противника

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Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів, 36 артсистем і один літак противника

Українські військовослужбовці знищили 1210 російських окупантів, 13 танків, 43 бронемашини, 36 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 35 безпілотників, 3 крилаті ракети та 71 одиницю авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога за добу Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 491080 (+1210) осіб, танків - 7560 (+13) од, бойових броньованих машин - 14595 (+43) од, артилерійських систем - 12639 (+36) од, РСЗВ - 1071 (+0) од, засоби ППО - 801 (+1) од, літаків - 354 (+1) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10108 (+35), крилаті ракети - 2203 (+3), кораблі / катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 17169 (+65) од, спеціальна техніка - 2075 (+6)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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