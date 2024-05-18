Події

07:52 18.05.2024

Війська РФ хочуть наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії

1 хв читати
Війська РФ хочуть наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії

Російські війська хочуть відтіснити ЗСУ від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді йдеться, що сили РФ 17 травня продовжили наступальні дії поблизу Липців, проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Також не було підтверджених змін лінії фронту біля Вовчанська.

Не підтверджує ISW і заяв російської сторони про просування на схід від с. Тихе (на північний схід від Вовчанська) і захоплення с. Зибине (на схід від Вовчанська).

Водночас в огляді зазначається, що "українські сили знищили до половини російської техніки, яка брала участь у наступальних операціях" на цьому напрямку.

 

 

 

Теги: #харків #фронт #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:43 17.05.2024
У Харкові вже троє загиблих і 28 постраждалих

У Харкові вже троє загиблих і 28 постраждалих

20:22 17.05.2024
Усі контракти на деревину для фортифікаційних споруд, укладені Харківською обладміністрацією, безавансові

Усі контракти на деревину для фортифікаційних споруд, укладені Харківською обладміністрацією, безавансові

19:04 17.05.2024
Кількість постраждалих у Харкові сягнула 25 - Терехов

Кількість постраждалих у Харкові сягнула 25 - Терехов

18:28 17.05.2024
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 19, із них четверо у важкому стані - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 19, із них четверо у важкому стані - Синєгубов

17:18 17.05.2024
У Харкові вже двоє загиблих, ще 13 осіб поранено - мер

У Харкові вже двоє загиблих, ще 13 осіб поранено - мер

17:02 17.05.2024
За уточненими даними, у Харкові одна людина загинула після авіаударів - Терехов

За уточненими даними, у Харкові одна людина загинула після авіаударів - Терехов

16:55 17.05.2024
Окупанти вдарили по Харкову КАБами, відомо про п'ятьох постраждалих - Синєгубов

Окупанти вдарили по Харкову КАБами, відомо про п'ятьох постраждалих - Синєгубов

16:05 17.05.2024
У Харкові декілька влучань, виникли пожежі - Терехов

У Харкові декілька влучань, виникли пожежі - Терехов

10:54 17.05.2024
РФ атакує Харківщину, користуючись забороною Україні використовувати західну зброю для ударів по російській території - ISW

РФ атакує Харківщину, користуючись забороною Україні використовувати західну зброю для ударів по російській території - ISW

08:54 17.05.2024
На Харківщині внаслідок атак агресора загинули дві людини, дев’ятеро поранено

На Харківщині внаслідок атак агресора загинули дві людини, дев’ятеро поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Харківщині за добу три мирні жителі загинули, 33 постраждали через ворожі обстріли

Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів, 36 артсистем і один літак противника

Засобами ППО збито всі 13 ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

Закон про мобілізацію набув чинності

Генштаб: ЗС України посилюють оборону прикордонних районів на харківському напрямку, росіяни втратили тут 133 одиниці особового складу

ОСТАННЄ

США, як і раніше, проти застосування Києвом американської зброї для ударів по території РФ - Білий дім

Мінреінтеграції у 80-ті роковини депортації кримських татар із Криму: Росія є наслідувачем цих злочинних практик

В одному з районів Полтавської області в результаті атаки дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру

На Харківщині з-під обстрілів евакуйовано понад 9 тис. 900 осіб - Синєгубов

На Харківщині за добу три мирні жителі загинули, 33 постраждали через ворожі обстріли

Уночі російські БПЛА атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів п'ятеро людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали та сільгосппідприємства

Окупанти за добу завдали понад 450 ударів по Запорізькій області, використовували артилерію і БПЛА

Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів, 36 артсистем і один літак противника

Засобами ППО збито всі 13 ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА