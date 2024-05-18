Війська РФ хочуть наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії

Російські війська хочуть відтіснити ЗСУ від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді йдеться, що сили РФ 17 травня продовжили наступальні дії поблизу Липців, проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Також не було підтверджених змін лінії фронту біля Вовчанська.

Не підтверджує ISW і заяв російської сторони про просування на схід від с. Тихе (на північний схід від Вовчанська) і захоплення с. Зибине (на схід від Вовчанська).

Водночас в огляді зазначається, що "українські сили знищили до половини російської техніки, яка брала участь у наступальних операціях" на цьому напрямку.