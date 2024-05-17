Зеленський закликав владу забезпечити повне інформування населення про відключення електрики
Президент України Володимир Зеленський закликав владу забезпечити повне інформування суспільства, як відбуваються відключення електрики.
"Ще одна нарада сьогодні була важлива. Дуже детальна і тривала розмова про захист і відновлення нашої енергетики. Прем'єр-міністр Шмигаль, міністр енергетики, військові, представники енергокомпаній. Тепер, після російських ударів, наша енергетика втратила суттєву частину генерації. Потрібен час для відновлення", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.
"Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови нової енергетики, яка буде здатна працювати, попри загрози російського терору. Плюс уже готуємося до наступного опалювального сезону. І це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації. Тому нині знову потреба в дуже раціональному, продуманому споживанні електрики", - сказав він.
І на рівні уряду, і на рівні обласної та місцевої влади, від енергетичних компаній, наголосив Зеленський, "має бути забезпечене повне інформування суспільства про те, як відбуваються наразі відключення електрики. Коли є пікове навантаження і чому потрібне свідоме ставлення кожного до споживання".
"Звісно, ми працюємо над тим, щоб дати Україні більше захисту ППО. Працюємо з усіма партнерами і справді в постійному режимі", - сказав Зеленський.