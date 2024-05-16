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18:50 16.05.2024

Київ допоможе Чернігову посилити фортифікаційні споруди - Кличко

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В. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако під час сесії Київради звернувся до депутатів та громади Києва з проханням допомогти посилити фортифікаційні споруди навколо Чернігова. Мер Києва Віталій Кличко доручив вирішити це питання, наголосивши на тому, що це і захист Києва з півночі.

"Чернігів захищає місто Київ на півночі. Дякуючи незламності чернігівців, ворог не зміг на початку війни прорватися до Києва з цього напрямку. Я даю відповідне доручення профільному заступнику опрацювати це питання.  Переконаний, що ми зможемо допомогти, по великому рахунку, не тільки чернігівцям, але й наше місто зробити більш міцним та захищеним", - заявив Віталій Кличко.

В. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако зазначив, що будівництво фортифікаційних споруд розпочалося одразу після звільнення території області від окупантів. Але зараз є потреба в посиленні захисту.

"Чернігів знаходиться у 80 км від кордону з рф. З перших днів великої війни ціною великих руйнувань і втрат, завдяки героїзму наших воїнів і мешканців, місто-герой протягом 36 днів стримував ворога і не пустив його далі, вглиб країни. Тоді Чернігів став щитом, який захистив від зла не лише себе, а й столицю. Відразу після того, як ми відбили ворога, місто почало будівництво мережі фортифікаційних споруд навколо Чернігова. За 2 роки, у 2022 і 2023-му, місто вклало у це будівництво понад 110 мільйонів гривень. І зараз, враховуючи сьогоднішню тривожну ситуацію на фронті, на Харківщині зокрема, враховуючи звернення військового керівництва до нашого міста, нам є необхідність продовжити цю роботу. Посилити, укріпити, добудувати додаткові бетонні споруди", - повідомив Олександр Ломако.

Він зазначив, що після вилучення у громад "військового" ПДФО бюджет Чернігова опинився у скрутному становищі.

 "У нас був прийнятий бюджет міста з бюджетом розвитку 800 млн грн, і 800 млн "військового" ПДФО було вилучено за рішенням Верховної Ради. Враховуючи те, що місто досі оговтується від руйнувань, яких воно зазнало у 2022 році, і що йдеться не лише про захист Чернігова, а й про захист столиці, ми звертаємося до Київської міської ради, до громади столиці. Підтримати будівництво фортифікаційних споруд на умовах спів фінансування, щоб ми їх зробили протягом найближчих місяців", - підкреслив Ломако. 

В. о. міського голови Чернігова подякував громаді Києва та меру Віталію Кличку за допомогу, яку було надано раніше.

"Я дуже вдячний всім вам, громаді Києва за найбільший внесок у відбудову Чернігова – 100 млн гривень, які у 2022 році ви проголосували і ми направили на відбудову житла та критичної інфраструктури міста. Я дуже вдячний особисто меру Києва Віталію Кличку і депутатам за підтримку збереження місцевого самоврядування в Чернігові. Переконаний, що тільки разом ми переможемо ворога і разом відбудуємо нашу країну", - наголосив Ломако.

Теги: #допомога #ломако #чернігів #кличко

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