Наявність військово-облікового документа у чоловіків 18-60 років у пунктах пропуску перевірятимуть із 18 травня - Держприкордонслужба

Із суботи, 18 травня, у пунктах пропуску прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікового документа в чоловіків віком від 18 до 60 років у зв'язку з набуттям чинності закону про мобілізацію, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Відповідно до норм законодавства в період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з інфографікою, 18 травня наявність військово-облікових документів у чоловіків віком 18-60 років стає обов'язковою, їх потрібно пред'являти на вимогу прикордонника в прикордонній смузі; на вимогу прикордонника в контрольованому прикордонному районі; на вимогу прикордонника в пунктах пропуску через держкордон України.

Громадяни, які мають право на виїзд за кордон, мають надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров'я.

Не підлягатимуть обов'язковій перевірці військово-облікових документів: особи з інвалідністю; ті, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів і гуманітарної допомоги, а також здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів; особи, визначені за окремими посадами та державною службою; працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі та ін.