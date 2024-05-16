Парламентарії України, Литви та Польщі готують спільну декларацію щодо заборони агропродукції РФ і Білорусі в ЄС

Представники комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики, комітету з економіки сейму Литви та комітету з питань сільського господарства Польщі в рамках тристоронньої зустрічі Люблінського трикутника обговорили можливість обмеження агропродукції Росії та Білорусі в країнах Європейського Союзу.

"Основною метою тристоронньої співпраці України, Литви та Польщі, зокрема, є зміцнення діалогу, підтримка інтеграції України в Європейський Союз та НАТО, і спільна протидія російській агресії в Україні", - наголосив голова парламентського аграрного комітету Олександр Гайду, повідомляється на офіційному сайті Ради.

Парламентарії обговорили пропозиції, спрямовані на зменшення напруги на українсько-польському кордоні та забезпечення безперешкодного транзиту через країни Європейського Союзу й експорт української агропродовольчої продукції до ЄС.

Дискусійними питаннями були подальші кроки політичної співпраці України, Литви та Польщі в рамках Люблінського трикутника, вступу України до Європейського Союзу та посилення спільної економічної протидії Росії.

Учасники зустрічі також розглянули заборону транзиту та імпорту аграрної продукції з Росії та Білорусі до країн Європейського Союзу. Сторони звернули увагу на важливість інтервенційних закупівель української агропродукції для стабілізації цін на європейському ринку. Українська сторона повідомила, що готова замінити всі позиції російських чи білоруських агротоварів, має для цього потенціал та позитивні показники зростання переробки.

Парламентарії трьох країн розглянули проєкт спільної декларації в частині блокування доступу Росії до передових агротехнологій і технік.

Голова комітету з питань сільського господарства та розвитку села Сейму Польща Мирослав Малішевський запропонував провести наступну тристоронню зустріч голів комітетів у Польщі наприкінці червня цього року для підписання спільної декларації.