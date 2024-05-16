Зеленський у госпіталі Харкова відвідав військовослужбовців, які дістали поранення, й відзначив їх держнагородами

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Харкова відвідав місцевий госпіталь, де проходять лікування та реабілітацію військові, які дістали поранення в боях, та відзначив їх державними нагородами.

"Харків. Відвідав наших захисників, які зазнали поранень у боях на Харківщині. Поспілкувався з воїнами, відзначив державними нагородами", - повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Глава держави подякував українським бійцям за службу та хоробрість. "Україна пишається кожним своїм захисником", - зазначив президент.

Зеленський також подякував медикам, які працюють у важких умовах на Харківщині. "Цінуємо, що ви робите все можливе, щоб повернути воїнів до життя", - заявив президент.

Раніше в Харкові президент провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.