Події

14:15 16.05.2024

Зеленський у госпіталі Харкова відвідав військовослужбовців, які дістали поранення, й відзначив їх держнагородами

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Харкова відвідав місцевий госпіталь, де проходять лікування та реабілітацію військові, які дістали поранення в боях, та відзначив їх державними нагородами.

"Харків. Відвідав наших захисників, які зазнали поранень у боях на Харківщині. Поспілкувався з воїнами, відзначив державними нагородами", - повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Глава держави подякував українським бійцям за службу та хоробрість. "Україна пишається кожним своїм захисником", - зазначив президент.

Зеленський також подякував медикам, які працюють у важких умовах на Харківщині. "Цінуємо, що ви робите все можливе, щоб повернути воїнів до життя", - заявив президент.

Раніше в Харкові президент провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Теги: #харків #госпіталь #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:58 16.05.2024
Зеленський провів засідання Ставки у Харкові, заявив про контрольовану загалом ситуацію в регіоні

Зеленський провів засідання Ставки у Харкові, заявив про контрольовану загалом ситуацію в регіоні

00:11 16.05.2024
ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – МЕР МІСТА

ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – МЕР МІСТА

20:57 15.05.2024
У Харкові внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено п'ятиповерхівку, двох людей госпіталізовано - Синєгубов

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено п'ятиповерхівку, двох людей госпіталізовано - Синєгубов

20:36 15.05.2024
Окупанти вдарили по центру Харкова, є постраждалий - Синєгубов

Окупанти вдарили по центру Харкова, є постраждалий - Синєгубов

19:02 15.05.2024
У Харкові працює хаб для надання допомоги евакуйованим - ТЧХУ

У Харкові працює хаб для надання допомоги евакуйованим - ТЧХУ

18:49 15.05.2024
За цей день нашим Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області - Зеленський

За цей день нашим Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області - Зеленський

13:02 15.05.2024
Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення

Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення

01:39 15.05.2024
МВС повідомило про 21 пораненого внаслідок учорашнього обстрілу Харкова

МВС повідомило про 21 пораненого внаслідок учорашнього обстрілу Харкова

19:52 14.05.2024
Нам потрібне помітне прискорення постачання - Зеленський про постачання іноземної військової допомоги

Нам потрібне помітне прискорення постачання - Зеленський про постачання іноземної військової допомоги

18:17 14.05.2024
У Харкові ворожий удар спровокував пожежу в гаражах - Терехов

У Харкові ворожий удар спровокував пожежу в гаражах - Терехов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії, окупанти особливо активні на краматорському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

Зеленський провів засідання Ставки у Харкові, заявив про контрольовану загалом ситуацію в регіоні

Сили оборони зірвали спроби ворога вклинитися вглиб Вовчанська - Генштаб ЗСУ

Міноборони України допустило до експлуатації ще 18 зразків озброєння і техніки

За добу на Харківщині один загиблий, 13 постраждалих унаслідок російської збройної агресії - ОВА

ОСТАННЄ

На лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії, окупанти особливо активні на краматорському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

"Метінвест" активно залучений до будівництва фортифікацій і постачання військових дронами та системами РЕБ - менеджер

Міносвіти запрошує учнів 8-11 класів на онлайн-урок з кібергігієни

Шістьох шахтарів поранено в Донецькій області внаслідок удару РФ по державній шахті - Міненерго

Окупанти беруть мирних жителів Вовчанська в полон - МВС

Голова Військового комітету НАТО: Україна показала світові, що здатна домогтися безпрецедентних успіхів на полі бою; все, що їм потрібно, - наша допомога

В Україні до вихідних потеплішає, місцями пройдуть невеликі дощі

JYSK відкрив новий магазин у Київській області

На українсько-польському кордоні спостерігається збільшення транспортного потоку - Держприкордонслужба

Сили оборони зірвали спроби ворога вклинитися вглиб Вовчанська - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА