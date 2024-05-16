Сили оборони зірвали спроби ворога вклинитися вглиб Вовчанська - Генштаб ЗСУ
Із початку наступальних дій росіян 10 травня на харківському напрямку Сили оборони України рішучими діями змусили значно знизити активність російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань у межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.
На куп'янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати українські позиції на напрямку Крохмальне - Берестове. Тут українські захисники знищили танк і бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також українські захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.
На сіверському напрямку противник провів одну атаку на напрямку Веселе - Званівка, змін у положенні українських військ немає. Тривають бої в напрямку Яковлівка - Роздолівка.
На краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону українських військ у напрямках Бахмут - Кліщіївка, Бахмут - Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована.
На покровському напрямку Сили оборони відбили три атаки на напрямках Водяне - Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована.
На курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне - Нетайлове, Славне - Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке - Костянтинівка та Солодке - Водяне. На цей час втрат позицій не допущено.
На времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка - Урожайне. Завітне Бажання - Старомайорське. На напрямку Володине - Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. Наразі втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.
На придніпровському напрямку противник не відмовляється від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснив три атаки позицій українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Втрат позицій не допущено.
Від початку доби відбулося 23 бойових зіткнення, противник завдав двох ракетних, чотирьох авіаційних ударів із застосуванням восьми КАБів і 48 ударів дронами-камікадзе, здійснив 564 обстріли позицій українських військ.