У Миколаєві шестеро постраждалих від ракетного удару РФ - голова ОВА

Шість мирних жителів Миколаєва постраждали внаслідок ракетних ударів російських окупантів по місту в середу, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Удень, 15 травня, близько 11:35 місто зазнало ракетної атаки. Унаслідок влучання в об'єкт цивільної інфраструктури сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна, дах і фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів і приватні автомобілі. Поранення дістали шестеро осіб - медичну допомогу надано амбулаторно", - написав Кім у телеграм-каналі у четвер.