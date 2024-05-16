Події

07:53 16.05.2024

У Миколаєві шестеро постраждалих від ракетного удару РФ - голова ОВА

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У Миколаєві шестеро постраждалих від ракетного удару РФ - голова ОВА

Шість мирних жителів Миколаєва постраждали внаслідок ракетних ударів російських окупантів по місту в середу, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Удень, 15 травня, близько 11:35 місто зазнало ракетної атаки. Унаслідок влучання в об'єкт цивільної інфраструктури сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна, дах і фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів і приватні автомобілі. Поранення дістали шестеро осіб - медичну допомогу надано амбулаторно", - написав Кім у телеграм-каналі у четвер.

 

Теги: #миколаїв #обстріли

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