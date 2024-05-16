ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – МЕР МІСТА
ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – МЕР МІСТА
ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – МЕР МІСТА
Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, ворог зазнав значних втрат - Генштаб ЗСУ
Ворог продовжує атаки вздовж майже всієї лінії фронту, на харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій
Нам потрібна максимальна присутність на Саміті миру лідерів Заходу й Глобального Півдня - зустріч Єрмака з президентами Євроради та Єврокомісії
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