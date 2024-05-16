Події

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:09 16.05.2024
Португалія візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

Португалія візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

23:56 15.05.2024
Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 48 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 48 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

23:50 15.05.2024
За добу відбулося 140 бойових зіткнень, втрати окупантів склали близько 890 осіб - Генштаб ЗСУ

За добу відбулося 140 бойових зіткнень, втрати окупантів склали близько 890 осіб - Генштаб ЗСУ

23:46 15.05.2024
Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, ворог зазнав значних втрат - Генштаб ЗСУ

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, ворог зазнав значних втрат - Генштаб ЗСУ

22:36 15.05.2024
Війська РФ за минулий день здійснили 37 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина загинула, одна поранена

Війська РФ за минулий день здійснили 37 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина загинула, одна поранена

20:57 15.05.2024
У Харкові внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено п'ятиповерхівку, двох людей госпіталізовано - Синєгубов

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено п'ятиповерхівку, двох людей госпіталізовано - Синєгубов

20:36 15.05.2024
Окупанти вдарили по центру Харкова, є постраждалий - Синєгубов

Окупанти вдарили по центру Харкова, є постраждалий - Синєгубов

19:02 15.05.2024
У Харкові працює хаб для надання допомоги евакуйованим - ТЧХУ

У Харкові працює хаб для надання допомоги евакуйованим - ТЧХУ

15:37 15.05.2024
Блінкен: Рішення про переговори має приймати Україна, а не США чи будь-яка інша країна

Блінкен: Рішення про переговори має приймати Україна, а не США чи будь-яка інша країна

12:12 15.05.2024
Держприкордонслужба України рекомендує для перетину кордону з Польщею використовувати ПП "Смільниця", "Грушів" та "Угринів"

Держприкордонслужба України рекомендує для перетину кордону з Польщею використовувати ПП "Смільниця", "Грушів" та "Угринів"

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